Obwohl er einen 16-jährigen Motorradfahrer schnitt, der daraufhin stürzte und sich leicht verletzte, fuhr ein Autofahrer am Donnerstag gegen 7.45 Uhr unbeeindruckt weiter und ließ den Jugendlichen im Graben liegen. Laut Polizei ereignete sich der Unfall auf der Landstraße zwischen Hainfeld und Flemlingen. Der Motorradfahrer musste dem Auto ausweichen, weil der Fahrer die Kurve geschnitten hatte. Ein hinzukommender, unbeteiligter dritter Verkehrsteilnehmer hielt kurz darauf an und half dem gestürzten Jugendlichen. Die Polizei Edenkoben bittet Zeugen, insbesondere den helfenden Autofahrer, sich unter Telefon 06323 9550 oder piedenkoben@polizei.rlp.de zu melden.