In der Nacht auf Sonntag, 11. Juli, gegen 1 Uhr ist der Fahrer eines BMW, der auf der A65 in Fahrtrichtung Ludwigshafen unterwegs war, in Höhe der Ausfahrt Landau-Zentrum nahezu ungebremst auf ein anderes Fahrzeug aufgefahren und hat seine Fahrt fortgesetzt, ohne sich zu kümmern. Das berichtet die Polizei. Betroffen ist ein 18-jähriger Fahranfänger aus dem Kreis Germersheim. Laut Polizei brachte er nach dem Aufprall seinen beschädigten Wagen auf dem Standstreifen zum Stillstand. Durch den Aufprall wurde die 18-jährige Beifahrerin des Fahranfängers leicht verletzt. Am Pkw entstand ein Schaden von mindestens 2500 Euro. Die Polizei kennt das Kennzeichen des Unfallverursachers. Wie es im Polizeibericht heißt, wurde ein Strafverfahren wegen Verkehrsunfallflucht und fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet. Zeugen können sich bei der Polizei Edenkoben unter Telefon 06323 9550 oder per E-Mail an piedenkoben@polizei.rlp.de melden.