Am Ostersonntag meldeten gegen 20.30 Uhr mehrere Zeugen der Polizei einen desorientierten Autofahrer in Bad Bergzabern. Dieser habe mit seinem Wagen beinahe einen Unfall verursacht, sei anschließend verbotswidrig auf einem Radweg gefahren und dort mit einer Absperrung kollidiert. Die Polizei konnte das Fahrzeug schließlich stoppen, wie sie berichtet. Bei der Kontrolle gab der 60-jährigen Fahrer an, mehrere Schlafmedikamente eingenommen zu haben. Er äußerte, dass er sich in Bad Dürkheim befinde, das jedoch 50 Kilometer entfernt liegt. Ihm wurde vorläufig die Fahrerlaubnis entzogen, sein Auto wurde sichergestellt.