Ein unter Drogeneinfluss stehender Autofahrer ist der Polizei am Pfingstsonntag ins Netz gegangen. Um 9.32 Uhr wurde der 38-Jährige aus dem Kreis SÜW in der Weinstraße in Bad Bergzabern kontrolliert. Die Beamten bemerkten hierbei Anzeichen für einen Drogenkonsum. Ein Drogentest verlief positiv auf THC. Es wurde eine Blutprobe entnommen. Weiterhin war der Fahrer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis, teilt die Polizei mit. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.