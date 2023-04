Ein 30-jähriger Autofahrer ist laut Polizei am Freitag um 16.35 Uhr viel zu schnell im Kreisverkehr in der Haardstraße in Landau unterwegs gewesen. Die Folge: Beim Verlassen des Kreisels in Richtung Nordring kam er nach rechts von der Straße ab. Sein Subaru kollidierte mit Findlingen, einem Verkehrsschild, zwei Pollern und einem Mast. Am Wagen entstand Totalschaden. Der Fahrer und seine drei Mitfahrer blieben unverletzt. Bei seiner Überprüfung bemerkten die Beamten Auffallerscheinungen, die auf Drogen hindeuteten. Da der 30-Jährige einen Vortest verweigerte, wurde er zwecks Blutentnahme mit zur Dienststelle genommen. Sein Führerschein wurde sichergestellt.