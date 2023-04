Ein 51-jähriger Fußgänger und ein 32-jähriger Autofahrer haben sich am Montag gegen 16.40 Uhr auf der Modenbachstraße in Weyher gegenseitig beleidigt. Wie die Polizei mitteilt, soll der ältere Mann auf die Motorhaube des jüngeren Mannes geschlagen haben, weil dieser zu nah und hupend an ihm vorbeifuhr. Im Verlauf des anschließenden Streits kam es zu wechselseitigen lautstarken Beleidigungen. Die beiden erstatteten gegeneinander Strafanzeige. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter Telefon 06323 9550 zu melden.