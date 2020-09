Unangenehm wurde es für einen 59-jährigen Fahrradfahrer am Donnerstag gegen 13 Uhr, als er in Bad Bergzabern in der Kapeller Straße von einem Opel überholt wurde. Laut Polizei hat der Autofahrer dabei die Scheibenwaschanlage betätigt. Der Sprühstoß traf den Radler ins Auge, die Flüssigkeit verursachte ein Brennen. Erst nachdem er seine Augen ausgespült hatte, konnte der Mann weiterradeln. Die Ermittlungen zum Motiv des 69-jährigen Autofahrers dauern noch an.