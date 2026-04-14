Ein Auto hat in Höhe der Ausfahrt Landau Zentrum am Montagmittag die Mittelleitplanke touchiert, meldet die Polizei. Der 64-jährige Fahrer fuhr auf der A65 kurz nach 14.30 Uhr in Richtung Landau und kam von der Fahrbahn ab. Laut Polizei entstand an seinem Auto ein Schaden von 5000 Euro. Die Beamten stellten Atemalkoholgeruch fest. Ein freiwilliger Test ergab 0,87 Promille, weshalb sie eine Blutprobe anordneten. Weitere Verkehrsteilnehmer gaben an, der Mann sei zuvor durch unsichere Fahrweise aufgefallen. Autofahrer, die durch den 64-Jährigen gefährdet wurden, sollten sich bei der Polizei Edenkoben, Telefon 06323 9550, melden. Während der Unfallaufnahme kam es zu Behinderungen.