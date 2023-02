Ein Alkoholtest hat am frühen Samstagabend die Aussage eines Fiat-Fahrers widerlegt. Wie die Polizei mitteilt, gab der 48-Jährige bei einer Kontrolle in der Queichtalstraße in Annweiler an, zwei Radler getrunken zu haben. Ein Alkotest zeigte anschließend jedoch einen Wert von 1,91 Promille an. Dem Mann wurde eine Blutprobe abgenommen, den Führerschein musste er abgeben.