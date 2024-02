Auch Monate nach der neuen Verkehrsregelung in der Landauer Innenstadt fahren Autofahrer entgegen der Einbahnstraße. Wie die Polizei mitteilt, wurden innerhalb einer einstündigen Kontrolle am Mittwochvormittag in der Weißquartierstraße und Reduitstraße drei Autofahrer angehalten und verwarnt. Die Polizei kündigt weitere Kontrollen an