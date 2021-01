Da hört der Spaß für die Polizei auf. Die Inspektion Landau meldet ein illegales Autorennen in der Nacht zu Sonntag auf dem alten Messplatz in Landau. Gegen Mitternacht seien im Neuschnee laut Zeugenaussagen mehrere Autofahrer mit ihren hochmotorisierten Fahrzeugen auf dem Platz in Landau im Kreis gedriftet. Die Fahrzeugführer schienen sich ein Wettrennen zu liefern, vermerkt die Polizei in ihrem Bericht. Die Streife stoppte einen Mercedes CLS. Ein weiteres beteiligtes Fahrzeug konnte im Zuge der Fahndung ausgemacht werden. Die Fahrer von zwei weiteren Fahrzeugen flüchteten. Bei ihnen dürfte es sich laut Polizei um einen weinroten und einen silbernen BMW, vermutlich der 5er-Baureihe, handeln. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter Telefon 06341 2870 oder per Mail an pilandau@polizei.rlp.de zu melden.