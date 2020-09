Die Polizei hat am Montagmittag einen Autofahrer in der Staatsstraße in Edesheim erwischt, der sich mit über 2,5 Promille hinter das Steuer seines Wagens gesetzt hatte und währenddessen mit seinem Handy am Ohr telefonierte. Schlussendlich krachte der 34-jährige Ausländer mit seinem Wagen gegen ein Fahrzeug, das an einem Stauende stand. Der Mann musste einen Alko-Test machen und eine Blutprobe abgeben. Genaues Ergebnis: 2,54 Promille. Die Beamten kassierten den Führerschein des Betrunkenen. Weil er keinen festen Wohnsitz in Deutschland hat, musste der Mann eine Sicherheitsleistung von 1200 Euro zahlen. Eine Sicherheitsleistung hat den Zweck, den staatlichen Strafverfolgungs- und Strafvollstreckungsanspruch bei ausländischen Verkehrsteilnehmern zu sichern.