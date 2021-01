Wegen einer Parksituation kam es am Donnerstag gegen 15.30 Uhr im Woodbachweg in Bad Bergzabern zu einem heftigen Streit zwischen einer 36-jährigen BMW-Fahrerin und einem 66-jährigen Mercedes-Fahrer. Wie die Polizei berichtet, sah sich der Mercedes-Fahrer veranlasst, die mutmaßliche Falschparkerin auf ihr Fehlverhalten aufmerksam zu machen. Diese habe mit dem ausgestreckten Mittelfinger geantwortet. Daraufhin sei der Mercedes-Fahrer ausgestiegen und habe an die Stoßstange des Autos der Kontrahentin geschlagen. Erst als die 36-Jährige mit der Polizei drohte, entfernte sich der 66-Jährige. Die Polizei ermittelt nun gegen die beiden Streitenden.