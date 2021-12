Glück im Unglück hatte ein Autofahrer am Samstag bei einem Unfall auf der B10 in Höhe Wilgartswiesen. Wie Polizei mitteilt, fuhr der 41-jährige Mann aus dem Kreis Germersheim mit seinem Auto von Landau kommenden in Richtung Pirmasens. In der Tunnelröhre bei Annweiler soll der Mann bereits in Schlangenlinien gefahren und in Höhe der Kläranlage die linke Leitplanke touchiert haben. Am Ende der zweispurigen Richtungsfahrbahn kollidierte er mit seinem Fahrzeug in der Linkskurve mit der rechten Leitplanke und kam dort gegen 18.20 Uhr zum Stehen. Die Polizei konnte schnell ausschließen, dass der Mann unter dem Einfluss von Alkohol oder Drogen stand. Es stellte sich heraus, dass der 41-Jährige in eine medizinische Notlage geraten war und dabei die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren hatte. Der Mann wurde glücklicherweise nur leicht verletzt und ist inzwischen wieder wohlauf. Am Fahrzeug entstand wirtschaftlicher Totalschaden.