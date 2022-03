Auf der L507 zwischen Edesheim und Großfischlingen hat ein Autofahrer am Freitagabend andere Verkehrsteilnehmer in Gefahr gebracht. Ein 69-Jähriger aus Kandel war, so teilt es die Polizei mit, gegen 19 Uhr mit seinem Auto in Richtung Großfischlingen unterwegs, als er durch einen anderen Fahrer in einem roten Audi A3 durch dichtes Auffahren genötigt wurde. Nach der Brücke über die A65 habe der Audifahrer schließlich trotz Gegenverkehrs überholt, sodass der 69-Jährige stark abbremsen musste, um einen Unfall zu vermeiden. Zeugen, die Angaben zur Situation machen können – insbesondere mögliche Fahrer des Gegenverkehrs – werden gebeten, sich mit der Polizei Edenkoben unter der Telefonnummer 06323 9550 in Verbindung zu setzen.