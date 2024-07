Eine Radfahrerin wurde am Freitag gegen 7.35 Uhr in der Annweilerstraße in Landau verletzt, weil ein ungeduldiger Autofahrer sie missachtet hatte. Laut Polizeibericht war die Frau in Richtung Innenstadt unterwegs, als an der Einmündung zur Zweibrücker Straße ein Pkw nach rechts ausscherte, um „möglicherweise verbotswidrig“ über den Gehweg nach rechts in die Zweibrücker Straße abbiegen zu können. Dabei kam es zur Kollision und das Bein der Radfahrerin wurde kurzzeitig zwischen dem Auto und ihrem Rad eingeklemmt. Der Fahrer setzte sein Fahrt fort, ohne sich zu kümmern. Laut Polizei soll er ein dunkles Fahrzeug gefahren sein, möglicherweise eine Kombilimousine. Fahrer sowie Beifahrer seien circa 30 bis 40 Jahre alt sein. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zum Unfallgeschehen oder dem beteiligten dunklen Fahrzeug geben können, sich per E-Mail an pilandau@polizei.rlp.de oder telefonisch unter 06341 2870 bei der Polizeiinspektion Landau zu melden.