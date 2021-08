Ein 21-jähriger Fahrer eines Renault ist am Dienstag gegen 11 Uhr auf der A65 Höhe Landau-Nord kurz vor der Hornbachspange in Fahrtrichtung Karlsruhe gegen die Mittelschutzplanke gefahren. Wie die Edenkobener Polizei mitteilt, war der junge Mann zu schnell unterwegs. An der Planke und dem Auto entstand Sachschaden in Höhe von rund 5000 Euro.