Ein 56-jähriger Autofahrer hat am Freitagabend im Bereich Königstraße/Kramstraße in Landau einen 78-jährigen Fußgänger angefahren und verletzt. Wie die Polizei mitteilt, hatte der Autofahrer einen vorfahrtsberechtigten kreuzenden Fahrradfahrer zunächst übersehen. Als er ihn dann wahrnahm, versuchte er, dem Radfahrer auszuweichen. Dabei hat er den Fußgänger, der gerade die Straße überqueren wollte, angefahren. Der Senior stürzte und verletzte sich im Bereich der Hüfte und der unteren Wirbelsäule. Der Mann wurde sicherheitshalber in ein Krankenhaus gebracht. Gegen den Autofahrer wird wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt.