Von acht Autofahrern, die die Polizei bei einer einstündigen Geschwindigkeitsmessung am späten Dienstagabend in der Landauer Straße in Ilbesheim „geblitzt“ hat, hatte es einer besonders eilig. Er war mit über 90 Stundenkilometer unterwegs, erlaubt sind dort Tempo 50. Auf den Raser kommt eine satte Strafe zu: Er muss ein Bußgeld in Höhe von 400 Euro bezahlen, er bekommt zwei Punkte in Flensburg. Und den Wagen muss er für einen Monat lang stehen lassen.