„Aller ,unguten’ Dinge sind drei“ – so betitelt die Polizei eine Pressemitteilung zu einer Tempomessung in Hochstadt am Mittwochvormittag. Ein Autofahrer hat es tatsächlich geschafft, an dem Tag dreimal geblitzt zu werden. Die Polizei hatte den Blitzer am Bahnhof aufgestellt, wo der Verkehr auf 50 Stundenkilometer runterbremsen muss. Der Fahrer wurde um 8.40 Uhr mit Tempo 69 gemessen, knapp eine Viertelstunde später hatte er 74 Sachen drauf. Um 12 Uhr passierte er die Stelle abermals, diesmal mit Tempo 60. Ergebnis: ein Bußgeld von 60 Euro für die erste Fahrt plus ein Bußgeld von 70 Euro mit einem Punkt in Flensburg für die zweite plus ein Verwarngeld von 20 Euro für die dritte.

Und hier noch das Gesamtergebnis der Messung: Von den 332 gemessenen Fahrzeugen waren 64 Fahrer zu schnell unterwegs – also fast jeder Fünfte. Unrühmlicher Spitzenreiter war ein Fahrer aus Karlsruhe, der mit 109 Sachen über die Gleise raste. Ihn erwarten laut Polizei ein Bußgeld von 480 Euro, zwei Punkte in der Verkehrssünderkartei und ein einmonatiges Fahrverbot. Mit Punkten in Flensburg müssen auch elf weitere Fahrer rechnen, auf drei weitere kommen einmonatige Fahrverbote zu.