Ein Pkw-Fahrer hat am Samstagnachmittag gegen 16 Uhr in der Leonhard-Eckel-Siedlung in Edesheim mutmaßlich einen 21-jährigen Radfahrer aus Hainfeld touchiert, ihn zu Fall gebracht und ist dann einfach weitergefahren. Wie die Polizei berichtet, verletzte sich der junge Mann, der auf dem Heimweg vom Schwimmbad war, leicht. Von dem Flüchtigen ist lediglich bekannt, dass er einen Opel Astra fuhr. Hinweise an die Polizei Edenkoben unter Telefon 06323 9550 oder per E-Mail an piedenkoben@polizei.rlp.de.