Einen Weidezaun hat ein unbekannter Autofahrer beschädigt. Am Freitag fuhr er laut Polizei auf der zurzeit wegen Bauarbeiten gesperrten Strecke zwischen Windhof und Schweigen. Aus ungeklärter Ursache kam der Autofahrer nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte dort mit einem Weidezaun, der auf einer Länge von 30 Metern beschädigt wurde. Der Sachschaden wird auf 500 Euro geschätzt. Die Polizei bittet Zeugen des Unfalls, sich unter Telefon 06343 93340 oder per E-Mail an pibadbergzabern@polizei.rlp.de zu melden.