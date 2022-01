Ein unbekannter Autofahrer hat in der Hofeinfahrt Im Kammeracker 1 beim Wenden eine Sandsteinsäule beschädigt. Passiert ist der Unfall laut Polizei zwischen dem 3. und 5. Januar. Der Sachschaden wird auf 1500 Euro geschätzt. Anschließend entfernte sich der Verursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen, die Angaben zu dem Verursacher machen können, bittet die Polizei, sich unter Telefon 06343 93340 oder per E-Mail an pibadbergzabern@polizei.rlp.de mit der Polizeiinspektion Bad Bergzabern in Verbindung zu setzen.