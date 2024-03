Ein bislang unbekannter Autofahrer hat am Freitagabend an einem Anwesen in der Böbinger Hauptstraße einen Schaden verursacht und sich anschließend aus dem Staub gemacht. Laut Polizei ist der Unfall beim Wenden passiert. Gesucht wird nach Zeugen, die sich bei der Polizei in Edenkoben unter Telefon 06323 9550 melden können.