In der Nacht auf Dienstag beschädigte ein bislang unbekannter Fahrer in der Schmiedgasse in Steinfeld eine Hauswand, wie die Polizei berichtet. Anschließend entfernte sich der Verursacher, ohne für den Sachschaden in Höhe von mehreren Hundert Euro aufzukommen. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich unter Telefon 06343 93340 oder per E-Mail an pibadbergzabern@polizei.rlp.de bei der Polizeiinspektion Bad Bergzabern zu melden.