Seit dem Wochenende ist es vorübergehend wieder nicht möglich, von der Weißenburger Straße geradeaus in die Xylanderstraße zu fahren. Die Verkehrsführung an der Schlösselkreuzung in Landau wird zum Ende des zweiten Bauabschnitts wieder geändert. Dazu muss auch die Ampfelanlage abgeschaltet werden, wie die Stadtverwaltung mitteilt. Es wird über den Südring beziehungsweise die Friedrich-Ebert-Straße umgeleitet. Die Ampeln sollen voraussichtlich am Freitag, 26. August, wieder funktionieren.

Nach Mitteilung der Queichtal Nahverkehrsgesellschaft sind die Buslinien 537, 538, 540 und 541 betroffen.