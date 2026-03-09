Ein Auto hat am Sonntagmittag in Landau einen Radfahrer erfasst und schwer verletzt. Nach Angaben der Polizei wollte ein 18-jähriger BMW-Fahrer gegen 15.42 Uhr von der Straße An 44 nach links in die Westbahnstraße abbiegen. Dabei übersah er einen 55-jährigen Mann, der auf dem Radfahrstreifen fuhr. Der Radler wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht und dort stationär aufgenommen. Der Sachschaden beträgt etwa 2100 Euro. Gegen den Autofahrer wird wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt. Die Polizeiinspektion Landau bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 06341 287 0 oder per E-Mail an pilandau@polizei.rlp.de zu melden.