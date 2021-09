Ein verletzter Kradfahrer sowie ein Gesamtschaden von 2500 Euro ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Montag gegen 13.30 Uhr in Edesheim ereignet hat. Ein 57 Jahre alter Autofahrer hat laut Polizei die Vorfahrt eines 41-jährigen Kradfahrers missachtet, als er von der Eisenbahnstraße in die Staatsstraße abbiegen wollte. Durch den Zusammenstoß stürzte der Kradfahrer auf die Fahrbahn und zog sich dabei Verletzungen am Bein zu. Er kam in ein Krankenhaus. Wegen der Unfallaufnahme und Bergung der Unfallfahrzeuge kam es zu leichten Verkehrsbehinderungen.