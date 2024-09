Weil Autofahrer Motorräder übersehen haben, hat es am Wochenende zwei Verletzte gegeben. Ein leicht verletzter Motorradfahrer und ein Gesamtschaden in Höhe von etwa 7000 Euro sind das Resultat eines Verkehrsunfalls am Freitagmorgen in Landau. Gegen 11 Uhr befuhr laut Polizei ein 24-jähriger Motorradfahrer die Johannes-Kopp-Straße in Richtung Stadtmitte. An der Einmündung der Marie-Curie-Straße wurde er von einem 41-jährigen VW-Fahrer übersehen, der in die Johannes-Kopp-Straße einbiegen wollte. Beim Zusammenstoß wurde der 24-jährige Motorradfahrer leicht verletzt. Er wurde zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Das Motorrad war nicht mehr fahrbereit und wurde von einem Abschleppdienst abtransportiert. Gegen den Autofahrer wurde ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet.

Sachschaden in der Höhe von mehreren tausend Euro und ein verletzter Sozius waren das Ergebnis eines weiteren Verkehrsunfalls am Samstagnachmittag in Gommersheim. Laut Polizei befuhr gegen 16.30 Uhr ein 48-jähriger Motorradfahrer mit seinem 21-jährigen Sozius die Kirchstraße von Freisbach aus kommend. An der Kreuzung mit der Bahnhofstraße übersah laut Polizei eine 43-jährige Autofahrerin, die in Richtung Böbingen unterwegs war, das Motorrad und es kam zum Zusammenstoß. Durch die Kollision erlitt der Sozius Schmerzen im Rücken und es gab Sachschaden an beiden Fahrzeugen.