Schweres Diebesgut: Zwischen Samstag, 20 Uhr, und Montag 4.45 Uhr, haben Unbekannte unter anderem alte Autobatterien aus dem Hof einer Firma in der Johannes-Kopp-Straße in Landau gestohlen. Das Diebesgut hatte laut Polizei ein Gewicht von mindestens einer Tonne, weshalb davon ausgegangen wird, dass der Abtransport mit einem Lastwagen erfolgt sein muss. Laut Preisübersicht auf Internetseiten ist der Schrottpreis für Autobatterien allerdings verschwindend gering. Laut Polizei entstand trotzdem ein Schaden in Höhe von rund 3000 Euro. Zeugen, die die Tat beobachtet haben oder in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich telefonisch unter 06341/2870 oder per E-Mail an pilandau@polizei.rlp.de bei der Polizeiinspektion Landau zu melden.