Unbekannte haben von einer Weide im Mühlweg in Silz eine Autobatterie und eine Solar-Paneele gestohlen, mit der der Elektrozaun betrieben wurde. Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich die Tat in der Zeit zwischen Freitag und Sonntag. Auch von einer Weide in Waldrohrbach ist eine Autobatterie entwendet worden. Diese Tat wurde in der Nacht auf Samstag begangen. Die Polizei bittet um Hinweise zu den beiden Diebstählen unter Telefon 06343 93340.