Die Autobahn GmbH kündigt drei Baustellen für das aktuelle Jahr auf der A65 im Bereich Landau/Südliche Weinstraße an. Wie die bundeseigene Gesellschaft ankündigt, soll zuerst die Fahrbahndecke zwischen den Anschlussstellen Landau-Zentrum und -Süd in Fahrtrichtung Karlsruhe erneuert werden. Dies soll voraussichtlich im zweiten oder dritten Quartal geschehen. Fürs zweite Halbjahr sind dann gleich zwei Baustellen anvisiert. Die Überführung – der Trog – bei Landau-Zentrum soll saniert werden. Weiterhin soll im Bereich der Anschlussstelle Rohrbach die Brücke an der Strecke Rohrbach-Herxheim erneuert werden. Die genauen Eckdaten wie Baubeginn und -ende sowie Kosten sind noch nicht bekannt.