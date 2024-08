Die für die Autobahn zuständige Polizei in Edenkoben hat einen Verkehrsrowdy ermittelt, nachdem dieser eine 18-jährige Autofahrerin auf der A65 zwischen Neustadt und Landau gefährlich genötigt haben soll. Sie leitete ein Strafverfahren gegen einen 59 Jahre alten BMW-Fahrer aus dem Kreis Kirchheimbolanden ein. Laut Polizei beziehungsweise Geschädigter hatte der Mann am Mittwoch gegen 12.45 Uhr die junge Frau in Fahrtrichtung Karlsruhe genötigt, die Fahrbahn frei zu machen, als sie ein vor ihr fahrendes Fahrzeug überholen wollte. Der Verkehrsrowdy sei so dicht auf das Fahrzeug der Frau aufgefahren, dass sie die Fahrzeugfront im Rückspiegel nicht mehr erkennen konnte. Im Anschluss versuchte der Mann, mehrfach rechts zu überholen, was ihm aufgrund der Verkehrssituation zunächst nicht gelang. Als er überholen konnte, bremste er die junge Frau so massiv aus, dass es fast zu einem Unfall gekommen wäre. Durch dieses Manöver seien nach Angaben der 18-Jährigen weitere Verkehrsteilnehmer gefährdet worden. Die Polizei Edenkoben sucht unter der Telefonnummer 06323 9550 diese Verkehrsteilnehmer sowie weitere Zeugen, die das Geschehen beobachtet haben.