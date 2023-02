Am Dienstagabend zwischen 20.15 Uhr und 21.15 Uhr nutzte ein unbekannter Täter die Abwesenheit des Eigentümers, um auf dem Parkplatz eines Fitness-Studios in der Albert-Einstein-Straße ein kleines Heckfenster an einem blauen Rover Defender aufzubrechen. Die Polizei vermutet, dass der Täter bei der weiteren Tatausführung gestört wurde und deshalb keine Beute machte. Die Polizei bittet alle Personen, die eventuell eine dazu passende verdächtige Wahrnehmung gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 06341 2870 oder per E-Mail an pilandau@polizei.rlp.de zu melden.