Die Agentur Infopress4u präsentiert in Landau eine Autoartistenshow: am 10., 17. und 18. April, jeweils um 14 Uhr, auf dem Messegelände am Alfred-Nobel-Platz in Queichheim. Die Autoartistenshow Kübler sei einfallsreich und modern, heißt es in einer Pressemitteilung. Besucher könnten sich überschlagenden Autos, rasanten Fahrmanövern, spektakulären Feuerstunts, Drift-Fahrten, Fahren auf zwei Rädern und mit den Monster Trucks Zombie, Harley Quinn und Joker rechnen. Die Tageskasse öffnet 90 Minuten vor Showbeginn. Karten gibt es zu 20 Euro für Erwachsene und 15 Euro für Kinder von 2 bis 14 Jahren.