Bereits zum zweiten Mal wurde im Verlauf der Nacht zum Sonntag ein im Juboweg abgestellter Daimler Benz C63 mit Germersheimer Kennzeichen mit einem spitzen Gegenstandes zerkratzt. Die Motorhaube und die hintere Beifahrerseite wurden laut Polizei beschädigt. Wie erst jetzt bekannt wurde, sei das Auto schon einmal in der Nacht auf den 10. März zerkratzt worden. Den Gesamtschaden an der hochwertigen Lackierung schätzt die Polizei auf 2000 bis 2500 Euro. Der PKW habe dort berechtigt in Absprache mit dem Grundstückseigentümer geparkt. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Bad Bergzabern unter Telefon 0634393340 zu melden.