Zwischen Freitag und Samstag haben Unbekannte in Landau im Ostring einen VW auf der Beifahrerseite mit einem spitzen Gegenstand zerkratzt. Die Polizei schätzt den Schaden auf circa 1000 Euro und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 06341 2870 oder per E-Mail an pilandau@polizei.rlp.de.