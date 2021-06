Eine Autofahrerin hat am Donnerstag mit einem gefährlichen Manöver für Verzögerungen auf der Zugstrecke Landau-Pirmasens gesorgt. Das hat die Polizei erst am Montag mitgeteilt. Demnach fuhr die Frau mit ihrem Wagen auf den Bahnübergang zwischen Siebeldingen und Birkweiler. Als die Bahnschranke herunterging, wurde ihr Fahrzeug derart eingeklemmt, dass es nicht mehr zu bewegen war. Andere Personen halfen der Fahrerin, die Schranke hochzudrücken, damit das Auto von dem geschlossenen Bahnübergang gefahren werden konnte. Durch diesen Zwischenfall kam es zu Verspätungen im Zugverkehr. Die Polizei bittet Zeugen, sich mit ihr unter Telefon 06346 964619 in Verbindung zu setzen.