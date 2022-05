Ein 28-Jähriger hat am Dienstag gegen 14.30 Uhr bei der Auffahrt auf die A65 bei Landau-Nord in Fahrtrichtung Karlsruhe mit seinem Auto einen mit Bauschutt beladenen Anhänger verloren. Wie die Polizei mitteilt, befand sich der Wagen noch auf dem Beschleunigungsstreifen, als der Fahrer bemerkte, dass sich der Anhänger selbstständig machte. Dieser schleuderte über die Fahrbahn und kam an der Mittelschutzplanke zum Stehen. An Planke und Anhänger gab es Sachschaden, Menschen sind nicht verletzt worden.