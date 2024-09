Drei verletzte Personen und ein Gesamtschaden von mehr als 30.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, zu dem es am Mittwoch um 16.09 Uhr auf der L540 in Freimersheim gekommen ist. Ein 40 Jahre alter Smartfahrer, der von Altdorf kommend unterwegs war, wollte von der L 540 nach links in die Hauptstraße abbiegen. Dabei missachtete er den Vorrang eines entgegenkommenden 25 Jahre alten Mecedesfahrers, teilt die Polizei mit. Die beiden Fahrzeuge stießen frontal zusammen. Dabei wurden der Unfallverursacher leicht- und sein 37 Jahre alter Beifahrer schwer verletzt. Auch der 25 Jahre alter Mercedesfahrer kam leicht verletzt in ein Krankenhaus. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden.