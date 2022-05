Zwischen Sonntagnachmittag, 16 Uhr, und Montagmorgen, 6.45 Uhr, zerkratzten unbekannte Täter ein in der Godramsteiner Straße abgestelltes Auto. Die Polizei schätzt den Schaden auf rund 3000 Euro und bittet um Hinweise auf die Täter unter Telefon 06341 2870 oder per E-Mail an pilandau@polizei.rlp.de.