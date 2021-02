Eine kilometerlange Ölspur von Landau bis Ilbesheim hat die Polizei bei einer Streifenfahrt am Freitag gegen 17.10 Uhr in der Drachenfelsstraße in Landau festgestellt. Sie zog sich über die Berwartsteinstraße bis zur Wollmesheimer Straße stadtauswärts und war auch in Ilbesheim noch sichtbar. Der Verursacher meldete sich eigenständig bei der Polizei. Nach deren Angaben hatte das Auto des Mannes Diesel verloren, nachdem er einen Kraftstofffilter fehlerhaft gewechselt hatte. Verkehrsbeeinträchtigungen gab es nicht. Die Polizei ließ die Straßen reinigen, um Unfall- und Umweltgefahren zu bannen.