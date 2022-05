In der Nacht auf Sonntag wurde laut Polizei in der Ludwig-Kröber-Straße in Kapellen-Drusweiler ein VW Tiguan zerkratzt und ein Sachschaden in Höhe von 1500 Euro angerichtet. Hinweise erbittet die Polizei unter Telefon 06343 93340 oder per E-Mail an pibadbergzabern@polizei.rlp.de.