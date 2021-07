Wenn eine Umleitung und ein Unfall zusammenkommen, gibt es meist Verkehrschaos. So geschehen auch am Mittwoch auf der B48 an der Einmündung zur K1 nach Wernersberg, wo der Umleitungsverkehr aufgrund der Kreisel-Sperrung in Annweiler entlangführt. Weil das Unfallauto aufwendig mit einem Kran geborgen werden musste, sei es zu erheblichen Verkehrsbehinderungen gekommen, teilt die Polizei am Donnerstag auf Anfrage mit. Die 30-jährige Fahrerin war gegen 9.30 Uhr vermutlich aus Unachtsamkeit von der Fahrbahn abgekommen und im schwer zugänglichen angrenzenden Feuchtgebiet gelandet. Am Auto entstand nur ein geringer Schaden, die Fahrerin blieb unverletzt. Aufgrund der Bergung mit schwerem Gerät musste der Streckenabschnitt zeitweise gesperrt werden.