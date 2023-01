Zu mehreren Sachbeschädigungen mittels Graffiti ist es in der Nacht zum vergangenen Freitag gekommen, teilt die Polizei mit. Unbekannte besprühten ein Auto und zwei Hauswände „an der Kreuzmühle“ in Landau. Darüber hinaus wurde das Auto auch verkratzt. Zeugen werden gebeten sich unter der Telefonnummer 06341/2870 oder per Mail unter pilandau@polizei.rlp.de an die Polizeiinspektion Landau zu wenden.