Unbekannte haben in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag an einem geparkten Auto in Steinfeld in der Straße In der Südlichen Au die Windschutzscheibe mit mehreren Schlägen beschädigt. In diesem Zusammenhang wurde der Pkw laut Polizei noch mit Eiern beworfen. Hinweise auf den oder die Täter nimmt die Polizeiinspektion Bad Bergzabern unter Telefon 06343 93340 oder per E-Mail an pibadbergzabern@polizei.rlp.de entgegen.