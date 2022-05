Am Samstagmorgen gegen 5 Uhr kam ein 23-jähriger Mann mit seinem Auto am Ortseingang Albersweiler von Birkweiler kommend in einer Rechtskurve von der Fahrbahn ab. Er fuhr geradeaus über einen Radweg, eine Böschung hinunter und landete mit seinem Wagen in der Queich, wie die Polizei berichtet. Nach Eintreffen der Rettungskräfte und der Polizei wurde der junge Mann vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Weil Betriebsstoffe austraten, errichtete die Feuerwehr mehrere Ölsperren. Mittels Kran wurde das Fahrzeug aus der Queich geborgen. Als Unfallursache dürfte überhöhte Geschwindigkeit und Ablenkung durch ein Mobiltelefon infrage kommen, so die Polizei.