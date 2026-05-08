Ein missglücktes Parkmanöver hat am Otto-Hahn-Gymnasium in Landau zu einem ungewöhnlichen Unfall geführt. Eine 72-jährige Autofahrerin blieb dabei unverletzt, ihr Wagen wurde jedoch schwer beschädigt. Der Unfall ereignete sich am Donnerstag gegen 15.40 Uhr. Nach Angaben der Polizei wollte die Frau mit ihrem Hyundai auf einen Parkplatz einfahren, verwechselte dabei aber Gas- und Bremspedal, vermuten die Beamten. Das Auto beschleunigte unkontrolliert, durchfuhr eine Hecke und kam schließlich nahezu senkrecht in der Befüllungsanlage der Hackschnitzelheizung zum Stehen.

Die Fahrerin verließ das Fahrzeug selbstständig. Am Auto entstand laut Polizei ein wirtschaftlicher Totalschaden von rund 25.000 Euro. Wie hoch der Schaden an der Heizungsanlage ist, ist noch unklar.