Zeugen entdeckten am Samstag gegen 23.30 Uhr im Wingert in der Nähe des Schützenhauses Edenkoben, Verlängerung Schleepfad, einen beschädigten Mercedes. Der Motor des Unfallwagens lief noch, als die Polizei eintraf. Vom Fahrer allerdings gab es keine Spur. Wie die Polizei mitteilt, muss der Fahrer vom Wirtschaftsweg abgekommen und in den Weinreben steckengeblieben sein. Dabei wurden mehrere Rebstöcke beschädigt, der Sachschaden beläuft sich laut Polizei auf 5000 Euro. Nun sucht sie Zeugen und erbittet Hinweise unter Telefon 06323 9550 oder per Mail an piedenkoben@polizei.rlp.de.