Ein 22-jähriger Autofahrer ist in der Nacht auf Dienstag bei Oberotterbach von der Straße abgekommen und mit seinem Wagen auf dem Dach gelandet. Wie die Polizei berichtet, war der junge Mann auf der B 38 von Schweigen-Rechtenbach kommend in Richtung Oberotterbach unterwegs. Unmittelbar vor dem Ortseingang verlor er in einer Linkskurve wegen der Straßenglätte die Kontrolle über seinen Renault Megane. Der 22-Jährige und sein Beifahrer blieben unverletzt. Die Polizei schätzt den Schaden auf rund 1500 Euro.